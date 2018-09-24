Menemen pes etmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta evinde Tarsus İdman Yurdu
karşısında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Menemen Belediyespor liderliği bırakmadı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Semih'in de 28. dakikada oyundan atılmasıyla iyice zor duruma düşen Menemenli futbolcular pes etmedi ve evindeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Teknik direktör Suat Kaya
, çok zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, inançlarını kaybetmeyen futbolcularını kutladı. Öte yandan Menemen Belediyespor, geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle son iki iç saha maçına taraftarından mahrum çıktı. Ancak Tarsus İdmanyurdu maçını izlemek için stadın hemen arkasındaki çevre yoluna toplanan taraftarlar takımlarına stat dışından da olsa büyük destek verdi. 2-0 geriden gelen ve 10 kişi kalan takımlarınıtakımlarını maç boyu destekleyen 80-100 kişilik taraftar grubu alkışı haketti.