Girişimciler için merkez geliyor

İZMİR
Ticaret Odası (İTO), İzmir
Ekonomi Üniversitesi ile Cisco İnovasyon Merkezi ve Cisco Netacademy iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için sırtını dayayacağı Girişimcilik Merkezi'ni kuracaklarını söyledi. Toplantıda konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Atıl iki binamız var. Üniversite olarak insana yatırım yapacağız. Kentimize milyar dolarlık katkı yapacak, fikri olan girişimcilerle büyük şirketleri buluşturacak proje için çalışan oda heyetimiz, Berlin dönüşünde getirdiği raporla beni heyecanlandırdı. İnceleme yaptıkları şirket Cisco'nun üniversitemizle de iş birliği yapmak istediğini duydum. Yeni fikirlere çok açığız. Böyle şirketleri İzmir'e çekmek istiyoruz. Girişimcilerin sırtını dayayacağı Girişimcilik Merkezi'ni kuracağız. Girişimcilerin yeni teknolojileri etkin kullanabilmesi için uluslararası bir eğitim ağını da üniversitemizle gerçekleştireceğiz" dedi.