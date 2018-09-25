‘Her gence dokunacağız’

AK
Parti İzmir
İl Gençlik Kolları üyeleri, bölge toplantılarının ikincisini haftasonu Tire'de gerçekleştirdi. Yoğun katılımla yapılan toplantıda, yerel seçim öncesinde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında istişarede de bulunuldu. İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. İnan, "İzmir'in her mahallesinde kurulacak olan teşkilat yapılanmamızla dokunmadığımız genç kalmayacak. Kendimizi anlatacağız ve onları dinleyeceğiz. Yerel seçimler öncesinde mutlaka bu yapıyı faaliyete geçireceğiz. Kapımız bu ülke için dertlenen her gence açık. Büyük samimiyet ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Partimizin İzmir'deki başarısına katkı sağlayacağız" diye konuştu.