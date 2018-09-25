Oy vermeyene hizmet de yok Karabağlar’da vatandaşlar, CHP’li belediyenin daha çok oy aldığı denize yakın yerlere iyi hizmet verdiğini söyledi. Arka mahallelere ise hizmet götürmediğini ifade eden vatandaşlar, çifte standarda tepki gösterdi



Oto kiralama işiyle uğraşan 21 yaşındaki Siraç Yılmaz, "Karabağlar Belediyesi'nin eşitsizliğinden dertliyiz. Zengin muhitlere yapılan hizmetlerin yaşadığım semte de uygulanmasını istiyorum. Karanlık ve zemini bozuk sokaklarda gezmek istemiyoruz. Yolların bozuk olmasını nedeniyle araçlarımıza sürekli alt takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımız zarar görüyor. Eşit hizmet gelmezse, sandıkta hesabını sorarız" diye konuştu.

70 yaşındaki SGK emeklisi 3 çocuk babası Süleyman Yayla, "20 yıldır Bozyaka semtinde yaşıyorum. Karabağlar Belediyesi'nin uyguladığı çifte standarttan bıktım. Oy varsa hizmet var. Oy yoksa hizmet yok. Bu anlayışla belediyecilik yapılmaz" diye konuştu. 36 yaşındaki müteahhit Yakup Demir, "Zengin semtlerde konutların güzelliğinin yanı sıra sokaklar ve caddeler daha düzenli ve güzel. Neden ayrımcılık yapılıyor?" dedi.

Vatandaşa destek veren AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, "Karabağlar ilçesi sınırları içinde semtlere göre belediye hizmetlerinde çok ciddi farklar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok şikayet alıyoruz. Deniz tarafında çöp konteynırları suni çimlerle kaplı ve temiz. Işıklandırmalar çok güzel. Ancak iç tarafta, CHP'ye daha az oy çıkan semtlerde çöpler zamanında toplanmıyor. Çöp konteynırları pislik içinde. Görüntüsü çok çirkin. Çoğu sokaklar karanlık. Aydınlatma yetersiz. Sokaklar adeta köstebek yuvasına dönmüş durumda. Hizmette eşitlik istiyoruz. Oy atana hizmet veriliyor, oy vermeyene hizmet yok. Bu anlayıştan vazgeçilmeli" diye konuştu. AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Emrullah Kavuz, "Karabağlar Belediyesi'nin daha az oy aldığı semtlere de aynı hizmeti getirmesini istiyorum. Belediye bu adaletsizliğe bir an önce son vermeli" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin CHP'ye daha çok oy çıkan denize yakın Üçkuyular, Üçyol, Hatay ve Bahçelievler semtlerinde hizmette ayrımcılık yaptığı iddia edildi. Vatandaşlar, CHP'li belediyenin denize uzak olan Bozyaka, Yeşilyurt, Eski izmir 'deki arka mahallelerine üvey evlat muamelesi yaptığını söyledi. Egeli Sabah'ın yaptığı incelemeye göre arka mahallelerin bazı sokakları adeta köstebek yuvasına dönerken, birikmiş çöpler ve yamuk bakımsız çöp konteynırları dikkat çekti. Bu duruma tepki gösteren yürüme engelli devlet memuru 40 yaşındaki Oktay Canbolat, "Bozyaka semtinde yaşıyorum. Akülü tekerlekli sandalye ile işe gidip geliyorum. Ancak sokaklardaki çukurlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyorum. Engelliler olarak daha düzgün yollar istiyoruz. Denize yakın semtlerdeki yollar bizim mahallemize de yapılsın" şeklinde konuştu.Oto kiralama işiyle uğraşan 21 yaşındaki Siraç Yılmaz, "Karabağlar Belediyesi'nin eşitsizliğinden dertliyiz. Zengin muhitlere yapılan hizmetlerin yaşadığım semte de uygulanmasını istiyorum. Karanlık ve zemini bozuk sokaklarda gezmek istemiyoruz. Yolların bozuk olmasını nedeniyle araçlarımıza sürekli alt takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımız zarar görüyor. Eşit hizmet gelmezse, sandıkta hesabını sorarız" diye konuştu.70 yaşındaki SGK emeklisi 3 çocuk babası Süleyman Yayla, "20 yıldır Bozyaka semtinde yaşıyorum. Karabağlar Belediyesi'nin uyguladığı çifte standarttan bıktım. Oy varsa hizmet var. Oy yoksa hizmet yok. Bu anlayışla belediyecilik yapılmaz" diye konuştu. 36 yaşındaki müteahhit Yakup Demir, "Zengin semtlerde konutların güzelliğinin yanı sıra sokaklar ve caddeler daha düzenli ve güzel. Neden ayrımcılık yapılıyor?" dedi.Vatandaşa destek veren AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, "Karabağlar ilçesi sınırları içinde semtlere göre belediye hizmetlerinde çok ciddi farklar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok şikayet alıyoruz. Deniz tarafında çöp konteynırları suni çimlerle kaplı ve temiz. Işıklandırmalar çok güzel. Ancak iç tarafta, CHP'ye daha az oy çıkan semtlerde çöpler zamanında toplanmıyor. Çöp konteynırları pislik içinde. Görüntüsü çok çirkin. Çoğu sokaklar karanlık. Aydınlatma yetersiz. Sokaklar adeta köstebek yuvasına dönmüş durumda. Hizmette eşitlik istiyoruz. Oy atana hizmet veriliyor, oy vermeyene hizmet yok. Bu anlayıştan vazgeçilmeli" diye konuştu. AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Emrullah Kavuz, "Karabağlar Belediyesi'nin daha az oy aldığı semtlere de aynı hizmeti getirmesini istiyorum. Belediye bu adaletsizliğe bir an önce son vermeli" diye konuştu.