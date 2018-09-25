Paraşütle uçtular

Denizli
Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu (THK) Temsilciliği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ile Pamukkale'deki özel paraşüt şirketlerinin organizasyonunda, şehit aileleri ve gaziler için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'ndeki etkinlikte uçuşlar öncesi pilotlardan bilgi alan şehit ve gazi aileleri, pilotlarla atlayarak "beyaz cennet" Pamukkale'nin eşsiz manzarası üzerinde bol bol fotoğraf ve video çekti. 20 DAKIKA SÜRDÜ
Yaklaşık 20 dakika havada kalan aileler, beyaz travertenler üzerinde eşsiz manzarayı seyredip Kocaçukur önündeki düzlüğe iniş yaptar. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sefa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla THK temsilcisi Mevlüt Hoyraz'ın teklifi üzerine böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar da gaziler olarak yıllar sonra spor dalında değişik bir ortamla karşı karşıya olduklarını ve çok heyecanlı olduklarını aktardı. Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin de "Bu güzel etkinlikte bizleri de misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Türk Hava Kurumu'na, buradaki pilotlara bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizim de ilk denememiz olacak" ifadesini kullandı. THK Temsilcisi Mevlüt Hoyraz ise Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nde son bir ayda bin 500 uçuş gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar kimsenin burnunun kanamadığını, burada uçuşların son derece güvenli bir şekilde yapıldığını kaydetti. Öte yandan, Yamaç paraşütü yapamayacak iki gazi, cayrokopterle Pamukkale üzerinde uçuş gerçekleştirdi.