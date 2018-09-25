Paraşütle uçtular Gaziler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği ile Pamukkale üzerinde uçtu. 70 yaşındaki şehit babası da paraşüt ile uçuş gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 25.9.2018