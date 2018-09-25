Şengül’den 48 saatte 9 ilçe turu

AK
Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül, 48 saat içerisinde tam 9 ilçede Danışma Meclisi Toplantısına katılarak, yerel seçim öncesi teşkilata önemli mesajlar verdi. Tüm partililerden moral ve motivasyonu hiç kaybetmeden, samimiyetle çalışmalarını isteyen Şengül, İzmir'de oy alamayacakları kimse olmadığını da belirterek, "CHP'li kardeşim de başta Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki mevcut durumdan rahatsız. Çünkü onlar da artık kullanıldıklarını hissediyor. Mevcut CHP yönetimleri, 'Bizim çalışmamıza, üretmemize gerek yok. Seçime 5-6 ay kala laiklik, cumhuriyet, yaşam tarzı deriz, insanların hassasiyetini kullanırız, nasıl olsa oyumuzu alırız ve yatarız' diyor. Ancak seçimde buna izin vermeyeceğiz, İzmir'de başarıya ulaşacağız" dedi. Tüm farklılıkların teminatının AK Parti olduğunu söyleyen Şengül, "Kim neyi düşünüyorsa, yaşıyorsa onu teminat altına biz alacağız. Kimseyi kesinlikle ötekileştirmiyoruz" diye konuştu.