Süper Lig’de Egeliler coştu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanda Trabzonspor'u, Akhisarspor ise evinde son şampiyon Galatasaray'ı devirmeyi başardı. Spor Toto 1. Lig'de Altay ve Altınordu İzmir
'de kaybetti. Denizli
spor, Osmanlıspor deplasmanından 3 puan, Balıkesir
spor Baltok ise Afyon deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardı. Gizem Yılmazer sordu Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, Süper Lig ve 1. Lig'deki temsilcilerimizi mercek altına aldı. Gizem Yılmazer: Göztepe, Trabzon deplasmanını nasıl buldunuz? Lebip Timor:
Çok ilginç bir maç izledik. İlk yarıda Göztepe adeta esti, gürledi ve 2 gol buldu. Devre sonuna doğru Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına Burak geldi ama penaltı canavarı Beto kurtardı. Türkiye kariyerinde kalesinde gördüğü 8 penaltıdan 5'ini kurtarmış oldu. Ancak ikinci yarıda bu kez Göztepe sadece kalesini savunabildi. Deniz Kadah'ın taça giden vuruşu dışında rakip kalede hiç yoktular ve uzatmalarda da imdatlarında VAR yetişti. Yasin performansına da ayrı bir paragraf açalım. Kaleye vurduğu 3 toptan ikisi gol oldu. Serhan Çifdalöz:
İlk yarıdaki Göztepe performansı zirve yaparken ikinci yarıda hem geriye yaslanıp rakibi çağırdılar hem de çıkışlarda akıl almaz toplar kaybettiler. Bu durumu Bayram hoca da maçtan sonra söyledi. Ancak Trabzon gibi zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmelerinı ve iki maç üst üste maç kazanmalarını da göz ardı etmemeliyiz. Gizem: Akhisar'ın galibiyetini değerlendirir misiniz? Lebip:
Müthiş bir maç oynadılar. Takım savunmaları maça damga vurdu. Topla daha çok oynayan Galatasaray oldu, ama hem kaleyi iyi kapattılar hem de kazandıkları her topu iyi kullandılar. Kaleci Fatih hem kurtardığı penaltı ile hem yaptığı sayısız kurtarışlarla yıldızlaşırken, Manu hem attı hem penaltıyı aldı. Serhan:
Bu sezon izlediğim en iyi Akhisarspor performansı vardı sahada. Seleznyov'un yokluğunu aratmayan Manu , farklı skorda etkili oldu. Bu maçta birkaç futbolcuyu öne çıkarmak diğerlerine haksızlık olur. Kötü oynayan yoktu. Bu arada hakemin Galatasaray lehine verdiği penaltıyı da çok uzuz bulduğumu söylemeliyim. Gizem: Altay, evinde kaybetti. Kötü mü oynadı? Lebip:
Giresunspor karşısında gerişe düşen Altay, 80 dakika boyunca gol aradı ama direklere takıldı. Futbol şansları da yanlarında değildi. Serhan:
Bir defans hatası ile gol yediler. Sonra Giresunspor taktik faullerle oyunu soğuttu. Altay da oyuna tempo kazandıramadı. Yazık oldu. Gizem: Altınordu maçın hakem damga vurdu. Yorumunuz nedir? Lebip:
Özellikle kart yorumlarında Altınordu'ya çok haksızlık yaptı hakem Ali Şansalan. Maçın önüne geçti diyebiliriz. Buna rağmen altınordu, yenik duruma düştükten sonra çok çabaladı. En azından 1 puan haklarıydı. Serhan:
Çıkarken kaptırdığı bir topla erken yenik duruma düştü Altınordu. Skorer oyuncusu yok. Kerim Avcı ,Mirkan ve Barış'ı çok arıyor takım ama yapacak bir şey yok. Gizem: Denizlispor, 3 puanla dönüyor. Nasıl geçti maç? Lebip:
Denizlispor iyi iş çıkardı. Hem iyi oynadı hem de Recep ve Mehmet Akyüz'ün 2 şık golü ile maçı kopardı. Şimdi kongreyi bekliyorlar. Güçlü bir yönetim çıkarırlarsa takım yukarılardan kopmaz. Serhan:
Denizlispor zaten ilk ikiye oynayacak bir kadro kurdu. Sezona iyi başlamasalar da her geçen hafta daha iyi oynayıp heyecan veriyorlar. Kazandıkça takıma hem güven hem de moral geliyor. Gizem: Balıkesirspor'un 1 puanını nasıl değerlendiriyorsunuz? Lebip:
Yarıda kalan Ümraniyespor maçı takımı çok etkiledi. Buna rağmen Giray hoca takımı ayakta tutmayı başarmış. Son bölümde buldukları golle 1 puan kopardılar. Bu ortamda alınan 1 puanı çok önemsiyorum. Serhan:
Takım tam toparlanırken Ümraniyespor maçında yaşanan olaylar hepsini etkiledi. Afyon'da takımın arzusu ve kazanma inadı hoşuma gitti. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin.