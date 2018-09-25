Tatil bitti Tombi sınıfa geri döndü

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Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde beslenirken çocukların yoğun ilgisini fark eden bir sınıf öğretmeni tarafından şubat ayında sınıfa taşınan ve 'Tombi' adı verilen kedi, yaz tatilini öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun evinde geçirdikten sonra yeni dönemde çocuklarla birlikte sınıfa geri döndü. Geçen Şubat ayında 'Tombi'yi sınıfına alan öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, "Tombi ilk geldiğinde yavru bir kediydi. Bir velimiz hijyen kaygısı nedeniyle sınıfımızda bulunmasını doğru bulmamıştı. Bu yüzden Tombi bir süre sınıfa gelmedi. Biz Tombi'nin hikayesini sosyal medyada paylaştığımızda insanların ilgisini çekti. Sadece Türkiye'nin de değil dünyanın da dikkatini çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de devreye girmesiyle Tombi tekrar sınıfına kavuştu. O günden bu güne Tombi bizim sınıfımızın bir öğrencisi oldu" diye anlattı.'Tombi'nin yaz döneminde kendisiyle kaldığını söyleyen İvaşçu, "Çocuklar onu çok özlediği için sık sık arayıp, soruyorlardı. Çocukların sokak hayvanlarına bakışı değişti, daha önce kedilere dokunamayan hatta onlara zarar veren öğrencilerim vardı. Tombi'nin sınıfımıza girmesi ile birlikte çocukların hayvanlara olan duyarlılığı arttı. Tombi'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor. Tombi ile yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.