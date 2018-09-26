Afrıka’dan mesleki eğitim talebi geldi

İZMIR
İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Konak Güzelyalı Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine yaptığı ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kocabıyık, öğretmenler odası ziyareti de gerçekleştirdi. İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, meslek liselerinin önemine vurgu yaparak, "Mesleki eğitim dünyada yükselişte. Örneğin Afrika'dan bize bu alan da eğitim işbirliği anlamında talepler geliyor. 'Mesleki teknik eğitimde bize yardım edin yol gösterin' diyorlar" dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Yaklaşık 50 bin öğretmenimiz ve 800 bine yaklaşan öğrencimiz ile okullarımızı ikili eğitime çevirmeden tekli eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi. Öte yandan Kocabıyık, İzmir ziyaretinde okul müdürleri ile de bir araya geldi.