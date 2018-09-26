AK Parti Uşak Teşkilatı Kent Park’ı Ağaçlandırdı

UŞAK
Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından duyurusu yapılan ve yeşil Uşak
'ın en büyük adımına halkı dahil edecek "Kent Park'ta senin de dikili bir ağacın olsun" kampanyasına AK Parti teşkilatı da destek verdi. Düzenlenen ağaç dikim etkinlikleri kapsamında Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun ve Tırtıl Anaokulu'nun öğrencileri ile AK Parti Uşak teşkilatı Kent Park'taydı. Etkinliğe Uşak Milletvekili İsmail Güneş de katıldı. Projede yetişkin ağaçlar ve fidanlar toprakla buluşturuldu, can suyu verildi. Projenin son aşamasına geldiğini dile getiren Başkan Cahan bir ay içerisinde Kent Park'ın hizmete açılacağını belirtti. AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ise, "Ağaç sevgisiyle yetişen nesillerin önemini çok büyük. Herkesi 'Kent Park'ta sizin de dikili bir ağacınız olsun' kampanyasına davet ediyoruz" dedi.