Bakan Bekir Pakdemirli bugün İzmir’de

BUGÜN NELER OLDU

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Izmir'i ziyaret edecek. Bakan Pakdemirli, Izmir'de ilk olarak Bergama'da bakanlık hibeli, 3200 büyükbas süt sıgırına sahip Süt Kardesler Büyükbas Hayvancılık Isletmesi'ni ziyaret edecek. Bakan Pakdemirli, Bergama'da ilk ürünün hasat edilebilecegi 576 dekar kapalı alan sera, 100 dekar cam sera, 476 dekar plastik sera fideligin bulundugu Agrobay Seracılık'ta incelemelerde bulunacak. Pakdemirli, ögle yemegi için saat 13.15 sıralarında Karsıyaka'daki Orman Bölge Müdürlügü'ne gidecek, daha sonra saat 14.30'da Tepekule Kongre Merkezi'nde 2018- 2019 zeytin rekolte tahmini açıklamasına katılacak. Saat 15.30'da bir otelde yapılacak ikili görüsmelerin ardından Bekir Pakdemirli, Izmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda meclis üyeleriyle bir araya gelecek. Bakan Pakdemirli saat 18.00'de Buca Ilçe Danısma Toplantısı'nın ardından Izmir'den Ankara Esenboga Havalimanı'na hareket edecek.