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Ege genelinde hava sıcaklığı düşecek

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Ege genelinde hava sıcaklığı düşecek
MARMARA ve İstanbul için günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılardan sonra Ege Denizi içinde fırtına uyarısı geldi. 'deki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın Ege Denizi'nde etkili olacağını açıkladı. Perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini artırarak sürecek olan fırtınadan dolayı 'den Bodrum'a kadar kıyılarda özellikle balıkçıların, denize açılmamaları istendi. Fırtınanın Ege Denizi'nin tamamında etkili olacağı bildirildi. Fırtınadan dolayı bölgenin kuzeyinde sıcaklıklarda 7 derece, İzmir, ile çevresinde ise 5 derecelik sıcaklık düşüşlerine neden olacağı ifade edildi.
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Ege genelinde hava sıcaklığı düşecek
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