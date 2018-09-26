Hemşire, yönetmen koltuğuna oturdu

YAZARLIK EĞITIMI ALDI İZMIR
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'ni bitiren 33 yıllık hemşire Melihat Ağgül, 2005'ten bu yana İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde geçen yıl görevlendirilen Ağgül, psikolojik tedavi gören hastaların içinde bulundukları durumu anlatmak için kısa film çekme kararı aldı. Metin yazarlığı eğitimi alan Ağgül, ilk kısa filmini geçtiğimiz aylarda çekti. FARKINDALIK IÇIN FILMLERDE
iki mesai arkadaşına rol veren Ağgül, bu yönde 4 kısa film yaptı. Zaman zaman filmlerde kısa rol alan Ağgül hastaları ve mesai arkadaşlarıyla görev yaptığı merkezi anlatan filmini çekmeye hazırlanıyor. Kısa filmleri hastanenin çeşitli noktalarında bulunan görsel ekranda ve sosyal medyada paylaşan Ağgül, toplumda, psikolojik hastalıklar ile tedavi sürecine yönelik farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.