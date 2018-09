İzmir nefes alamıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, yaklasmakta olan yerel seçimler öncesi Egeli Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Geçtigimiz günlerde partisinin ilçe danısma kurulu toplantısında "Izmir'in bize ihtiyacı var" diyen Sengül, Izmir'de yaklasık 3 dönemdir iktidar olan CHP'li Büyüksehir Belediyesi'nin kenti iyi yönetemedigini söyledi. Aradan geçen 15 yıllık süreçte kentte köklü bir degisiklik yasanmadıgını, bazı müteahhitlerin yaptıgı birkaç bina dısında kentin fotografının hep aynı kaldıgını belirten Sengül, "Izmir'in saglıklı olmaya, nefes almaya ihtiyacı var. Su anda kent nefes alamıyor. Izmir'in acil bir sekilde tedaviye ihtiyacı var" dedi.Geride kalan 15 yıllık CHP iktidarı döneminde kentteki altyapı çalısmalarına hiç önem verilmedigini belirten Sengül; "Ihtiyaca göre altyapı çalısmaları yenilenmedi. Bir bakıyorsunuz kentte inanılmaz bir trafik yogunlugu var. Eger biz merkezi hükümet olarak o çevre yollarını yapmasaydık inanın Izmir su anda trafik açısından nefes alamaz hale gelecekti. Konak Tüneli de aynı sekilde. Onun dısında kanalizasyonu, arıtma tesisleri çöp depolama alanları. Bir bakıyorsunuz gelismis ülkelerde o çöp toplanıyor ve enerji elde ediliyor veya bertaraf ediliyor. Etrafa rahatsızlık, koku vermiyor. Izmir'de ise hala ilkel sartlarda vahsi depolama yapılıyor. Kentin çöp sorunu 10 yıldır, 15 yıldır hala çözülemedi. Biz de kendilerine 'Bu tür projelerde ÇED'in alınmasında, sorunların çözülmesine katkı koyalım' dedik. Dedigimizi de yapıyoruz. Ama onu maalesef yapacak bir irade yok" seklinde konustu.Izmir'de, Büyüksehir Belediyesi'nin iyi yönetilmedigini belirten Sengül, "Büyüksehir ile ilçe belediyeleri aynı partiden olmasına ragmen kendi aralarında inanılmaz kavgalar var. Uyum ve isbirlikleri yok. Koordinasyon yok. Belediye baskanı yönetimine, bürokrasisine hakim degil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Büyüksehir Belediyesi'nin içinde farklı, derin bir yapı olusmus. Baskan istese de bir sey yapamıyor, o yapı degistirtmiyor, hantallasmıs. Büyüksehir'de 27 bin kisi çalısıyor. Bunların içinde 4 bin tane güvenlik görevlisi var. Neyi koruyorlar? Neyi, nereden koruyorlar bilmiyorum" ifadesini kullandı.5216 sayılı yasa ile birlikte büyüksehir belediyelerine inanılmaz kaynaklar aktarılmaya baslandıgını ifade eden Sengül, söyle devam etti; "Yetkileri son derece artırıldı. Merkezi hükümetten çok ciddi kaynaklar gelmeye basladı. Kendilerinin topladıgı emlak vergisi gelirleri de arttı. Fakat bunlar saglıklı sekilde yönetilemiyor. Su anda Izmir nefes alamıyor. Izmir'in nefes almaya, saglıklı olmaya ihtiyacı var. Izmir'in acil bir sekilde tedaviye ihtiyacı var. Öncelikle altyapı sorunlarının çözülmesi lazım. Altyapı sorunlarını saglıklı bir sekilde çözemezseniz üst yapıyı da saglıklı sekilde üzerine oturtamazsınız. Öncelikle bunu yapmak lazım. Kentin etrafı, çarpık yapılasma ile sarılmıs durumda. Bir bakıyorsunuz kentin etrafında inanılmaz çarpık yapılasmalar var. Kangren olmus, kanserli hücreler gibi kentin etrafını sarmıs. Çarpık kentlesme, bozuk altyapı, orada yasayan insanların psikolojilerini de bozuyor. Bir bakıyorsunuz bazen kıs oldugunda inanılmaz hava kirliligi, yaz olunca da inanılmaz bir koku. Insanlar dısarı çıkmak istemiyor. Bunun bahanesi, savunulacak bir tarafı yok. Bu çagda, böyle bir sehirde, bu kokunun gerekçesi yok. Sorun bu noktaya gelmemeli, çözüm yolları daha önceden düsünülmeliydi. O yüzden bizim gerçekten isi bilen, kentin sorunlarını bilimsel sekilde tespit etmis, sorunlara konusunda uzman kisilerle çözümler üretecek belediye baskanlarına ihtiyacımız var. Daha önce Izmir dediginizde akla gelen Alsancak, Kordon su anda çöküntü merkezi haline gelmis. Bir zamanlar kentin köklü ailelerinin oturdugu semtte simdi insanlar sehir dısına dogru kaçmaya basladı. Izmir bosalıyor."AK Parti Belediyeciliginin Izmir'in sorunlarını savuracagına inanan Sengül, "AK Parti Belediyeciligi, Türkiye'de herkes tarafından biliniyor. Ülkemizde çok güzel örnekleri var. Bizim CHP'den en büyük temel farkımız su; Onlarda, belediye baskanı seçilene kadar partisine baglı. Aday, baskan seçildikten sonra ne parti belediyesini denetliyor ne de belediye partiye eyvallah ediyor. Bizim öyle bir yapımız var ki, belediye baskanlarımız seçildiginde, belediye baskanının seçim bildirgesinde vatandasa verdigi vaatleri yerine getirdi mi getirmedi mi tek tek hepsini takip ediyoruz. Mesela Izmir'de 7 tane belediyemiz var. Seçime giderken seçim beyannamelerinin hepsini çıkardık. Hangisini yaptın, hangisini yapamadın varsa, yapılmayan, kalan vaatleri de yerine getirtiyoruz, takip ediyoruz. Biz oradaki vatandası dinliyoruz. Gelen tepkileri, elestirileri alıp onları aynen belediye baskanına aktarıyor, kendisini uyarıyoruz. Kadrosu yoksa takviye yapıyoruz. Baska yerden insanlar aktarıyoruz." AK Parti'nin farkını anlatan Sengül, "AK Partili Büyüksehir Belediyelerinin bürokratları, her ay düzenli olarak toplantı yapıyor. Bir sorun ortaya çıktıgında hangi belediye, nasıl bir çözüm üretmis örnekleri alınıyor. Bu çözümler diger belediyelerde de uygulanıyor. AK Partili Belediyeler arasında böyle bir yardımlasma, istisare, ortak akıl var. Izmir gelince, burada ortak akıl yok. Burada tek akıl var. Hepsi bir hanedanlık kurmus. Büyüksehir belediyesi desen öyle. Bazen hosuna gitmiyor, kızdıgı zaman ilçe belediye baskanını cezalandırıyor. Yani böyle bir düzensizlik var. Bunun mutlaka degismesi lazım" diye konustu.Izmirlilerin hizmetsizligin farkında oldugunu ifade eden Sengül, söyle konustu: "Aslında CHP'li belediyelerdeki lakayıtsızlıgı, düzensizligi Izmirli net bir sekilde görüyor, birçok seyin de farkında. Aslında Izmirli bundan, bu durumdan çok rahatsız. Çünkü Izmirlinin her seçimde duyguları gerçekten istismar ediliyor. Izmir halkı gerçekten milliyetçidir, vatanını milletini sever. Evet demokrattır. Özgürlügüne düskündür. Izmirli, dayatmayı sevmez. Izmirli Cumhuriyetçidir, Cumhuriyete baglıdır, Atatürk'ü sever. Bunların üzerinden öyle bir algı olusturulmus ki sanki AK Parti, Atatürk ve Cumhuriyet karsıtı. Sanki yasam tarzlarına müdahale eden bir parti. Izmir'de hep bunun üzerinden siyaset yapılıyor, bu tür hassasiyetleri ön plana çıkartılıyor. Böylece Izmir de hizmet ikinci planda kalıyor. Bir, iki, üç. Artık Izmirli, bunun böyle olmadıgını anladı. AK Parti olarak Izmir'i tanıdık, Izmir de bizi tanımaya basladı. Tanıdıkça aramızdaki o buzların erimeye basladıgını, sıcaklıgın arttıgının sinyallerini alıyoruz. Insallah önümüzdeki süreç içerisinde iyi bir iletisimle, iyi bir hazıklıkla tüm ilçelerimizde, ayrı ayrı ön plana çıkan sorunların çözüm önerileriyle birlikte tek tek, madde madde Izmirlilerin karsısına çıktıgımızda ben çok seyin degisecegine inanıyorum."