Kazadan mucizevi şekilde kurtuldu

İZMIR'IN
Güzelbahçe İlçesi'ne bağlı Yelki mevkisinde 17 Eylül'de meydana gelen kaza
da marketten ekmek almak için bisikletine binen bir sitenin görevlisi Veysel Ç. (35) karayolunun emniyet şeridinde ilerlerken hızla gelen bir arabanın fren seslerini fark etti. Arabanın üzerine geldiğini görüp hemen bisikletin pedalına yüklenerek daha hızlı gitmeye çalışan Veysel Ç, feci kazadan kurtulamadı. Hızla Veysel Ç'nin üzerinden geçerek taklalar atan araç hurdaya dönerken, kazada mucize eseri can kaybı yaşanmadı. Kaza anını anlatan Veysel Ç, "Bir anda toz bulutu içinde kaldım ve arabanın üzerimden geçtiğini gördüm. Yaşadığıma şükrediyorum. Bana çarpan aracın sürücüsünden şikayetçi olmadım ancak kendisi geçmiş olsun diye bir kere bile aramadı. Şikayetçi olmayı düşünüyorum" dedi.