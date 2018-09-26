MÜSİAD geleneksel sporları masaya yatırdı

MÜSTAKIL
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) 100. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, "Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı" temasıyla MÜSİAD İzmir
Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Eski Başkanı Erol Yarar , AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve üyeler katılım sağladı. Sporun kültür taşıyıcı fonksiyonu ve geleneksel sporların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, geleneksel sporların desteklenmesinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kültürel uyanış vesilesi olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Hem organizasyon hem tesisler için pozitif durum var ancak onca imkana rağmen hakettiğimiz noktada değiliz. Müteşebbislerimizin iş birliğiyle bu açığımızı da kapatma noktasında ümit varız. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.