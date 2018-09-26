Özgür KAYNAR: Bakan’a çagrı

Fırsatçıların iştahı fena kabardı!
Piyasada fiyat vurgununun, gramaj oyununun ve stokçuluğun yaşandığı puslu bir dönemden geçiyoruz!
Döviz kuru bahanesiyle fiyatlar suni olarak şişiriliyor,
etiketlerin daha
mürekkebi kurumadan yenisi takılıyor, gramajdan
çalınıyor!
Market görevlileri bugünlerde yoğun mesaide; bir ellerinde fiyat listeleri, diğer ellerinde etiketler, reyonlar ve raflar arasında mekik dokuyorlar.
Bu bizim görebildiğimiz.
Oyunun en çirkini ise tezgah arkasında oynanıyor!
Kura bağlı maliyet artışı gerekçesinin arkasına sığınılarak zam yağmuruna tutulanların, stokta tutulanların başında ne yazık ki temel ihtiyaç ürünleri geliyor. 24 Haziran
seçimleri öncesinde dövizde dalgalanma yokken patates ve soğan ile başlamıştı aslında bu manidar süreç!
Patates ve soğana domates eklendi, sonra gerisi de getirildi!
Fiyatların sabahtan akşama sürekli değiştirildiği baş döndürücü şu sürecin sorumlusu vurguncular unutulmamalı.
Maliyetlerin üzerindeki fiyat artışlarının ve ambalaj hırsızlığının nedenini soran tüketicileri, "Serbest piyasa, ister al ister alma"
diyerek tersleyen kriz tellalı fırsatçılar hep hatırlanmalı.
Böyle zor günler, sıkıntılarla beraber köklü çözümleri de getirir.
Yeter ki o irade sergilensin, devletin gücünün ve kamu menfaatinin her şeyin üstünde olduğu gösterilsin. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
göreve geldiği günden bu
yana o iradeyi ve kararlılığı sergiliyor. İNDİRİMLER UYGULANMALI
İzmirlilerin yakından tanıdığı bir isim olan Pakdemirli, tarım
da üretimi ve verimliliği artıracak uygulamalar üzerinde çalışıyor.
Hazine'ye ait arazilerin yüzde 50 indirimli kira bedeliyle üretime açılması bunun en güzel örneklerinden.
Tarım üretimini ihtiyaçlara bağlı olarak planlı artırma, tarım ihtisas bölgeleriyle verimliliği esas alma ve gübrede yüzde 15 indirim
gibi maliyet kalemlerinde üreticileri rahatlatmaya dönük girişimler de bunlara eklenebilir.
Hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlatacak ve fiyatları dengede tutacak asıl girişim ise tedarik zincirini kontrol altına alıp aracıların spekülatif hareket alanını kısıtlayacak radikal adımların ivedilikle atılması olmalı.
Bakan Pakdemirli'nin "Baş tacı etmeliyiz"
dediği üretici birlikleri ile tarım
ve hayvancılık kooperatiflerinin güçlendirilmesi
bunu sağlayabilir.
Aksi halde...
Meyve-sebze ile tarıma ve hayvancılığa dayalı ürünlerin fiyatlarındaki astronomik artışları konuşmaya, domates üretiminin en çok olduğu yaz ortasında salçanın yüzde 95 zamlanmasını hayretle izlemeye devam ederiz!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye naçizane çağrımdır...