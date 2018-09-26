Talha bebeğin sessiz çığlığı

SGK
tarafından hastanelere cihaz alımı için ödenen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. İzmir
'in Torbalı İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Talha Erel, ikinci kulağı için ameliyat olmayı beklerken, mağduriyet yaşadı. DUYAMAYACAK
Talha'nın babası Tunahan Erel (30), oğlunun yaşadığı işitme kaybını henüz 3 aylıkken fark ettiklerini ve yapılan ameliyatın ardından sağ kulağına cihaz takıldığını söyledi. Talha'nın duymaya ve yavaş yavaş bazı kelimeleri söylemeye başladığını kaydeden Erel, "Oğlumda yüzde 93 duyma kaybı var. İlk cihaz takıldıktan sonra duymaya başladı. İkinci kulağa da cihazın takılmasını için Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik ancak ameliyatların durduğunu söylediler. İkinci biyonik kulağı taktıramıyoruz. Oğlum, eğer ameliyat olmazsa, sessiz bir dünyaya mahkum olacak" diye konuştu. Öte yandan, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği'nin temsilcisi Ayşe Egeli İzci ise, "Cihaz takılamazsa çocuklarımız konuşamayacak, hayat kaliteleri düşecek" diye konuştu.