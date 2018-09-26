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Yakalanınca ağladı

Alanya’da şube müdürü olarak çalıştığı bankayı, döviz bürolarını ve iş adamlarını dolandıran A.İ’nin yakalanınca ağladığı ortaya çıktı. A.İ. ve 3 zanlının Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı öğrenildi

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Yakalanınca ağladı
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan A.İ, geçtiğimiz cuma günü "müşteri ziyaretine gidiyorum diyerek" bankadan iş yerinden ayrıldı. A.İ, mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür A.İ'nin bankayı ve "ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum" diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon lira dolandırdığı anlaşıldı. Polis ekipleri, A.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları' kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan A.İ, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken 'de yakalandı. A.İ'nin, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde amcasının bulunduğunu öğrenen polisler, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda A.İ'nin Yunanistan'a kaçmak kendisine yardım edecek olan insan tacirleriyle buluşacağı tespit edildi. Torbalı'da kafeteryada buluşma sağlandıktan sonra yapılan operasyonda, A.İ, amcası ve iki insan taciri yakalandı.

"BEN BITTIM"
Üzerinde adeta bir servetle yakalanan evli iki çocuk babası A.İ. gözaltına alınmanın şokuyla İzmir polisine ağlayarak ifade verdi. Yüklü miktarda borcu olduğu için bu yolu seçtiğini anlatan A.İ, "Piyasaya ve kredi kartlarıma yüklü miktarda borcum var. Her ay birinden alıp birine yatırarak bu borcu çeviriyordum. En sonunda tıkandım. Bu yolu seçtim. Çok pişmanım. Şimdi ben bittim. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım" dediği öğrenildi. İzmir'e getirilen 4 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Alanya'ya gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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Yakalanınca ağladı
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