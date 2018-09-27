“2019’da tekrar zafer yaşayacağız”

ÖNCEKİ
gün yapılan AK Parti Kınık İlçe Danışma Meclisi'ne AK Parti İzmir
Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve partililer katıldı. Başkan Doğruer, yaptığı konuşmada "2014 yerel seçimlerinde hep birlikte çalışarak başarıyı elde ettik ama benim partimizin hanım kardeşlerime ve ablalarına ayrı bir teşekkürüm olacak. Bu güne kadar yapılan tüm seçimlerde kapı kapı dolaşarak hem yerel hem de genel seçimlerde partimizin propagandalarını anlattılar. 2019 yılında aynı şekilde çalışarak partimize tekrar zafer yaşatmak için çalışacağız. Ben 4.5 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde belediyemiz ve iktidar projelerinde desteklerini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, eski Milletvekillerimiz ve yeni vekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.