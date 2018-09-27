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Balık adamlar tatbikatta nefes kesti

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Balık adamlar tatbikatta nefes kesti
İTFAIYE Haftası etkinlikleri kapsamında Alsancak Pasaport İskelesi yakınlarında İftfaiyesi'ne bağlı balık adamlar tarafından tatbikat yapıldı. Senaryo gereği Pasaport İskelesi yakınlarında bot gezisi sırasında bir vatandaş, dengesini kaybedip denize düştü. 110 çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından Konak Pier İskelesi'nde konuşlanan dalgıçlar, AKS 110 botu ile olay yerine gelerek denize düşen vatandaşı kurtardı. Kurtarma tatbikatı, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda, debisi yüksek nehirler ve akarsularda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yetkililier, "13 kişilik uzman bir ekibimiz var. Eğitim dalışları yapıyoruz ve bu şekilde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde birçok arama kurtarma operasyonunda rol oynuyoruz" dedi.
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Balık adamlar tatbikatta nefes kesti
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