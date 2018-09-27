Başlamadan 6.5 ay gecikti

İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de hayata geçireceği opera binasının projesini 2010 yılında çıktığı ulusal mimari proje yarışması ile belirledi. Opera binasının ilk ihalesi, 2016 yılı Aralık ayında gerçekleşti. Ocak 2017'de verilen teklifler, şartnameye uygun olmadığı gerekçesi ile ihale komisyonu tarafından iptal edildi. 26 Nisan 2017'deki ikinci ihaleye 4 firma teklif sundu. Komisyon, 4 başvuru arasında 429 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Çağdan İnşaat ile Avusturyalı iş ortağı Waagner Bıro'da karar kıldı. O süreçte 327 milyon lira ile en düşük teklifi veren Taca İnşaat- A Grup iş ortaklığı ile ihaleyi kazanan firma arasında 102 milyon liralık fiyat farkının olması, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. İhalede teklif veren firmalardan Yenigün İnşaat-Deda Perde Sistemleri de komisyon kararını Kamu İhale Kurulu'na (KİK) taşıdı. MAYISTA BAŞLAYACAKTI
16 Ağustos 2017'de toplanan KİK değerlendirme dışı bırakılan firmanın itirazını haklı bularak ihaleyi iptal etti. Çağdan Mühendislik ile ortağı, KİK'in iptal kararını yargıya taşıdı. Mahkeme, 16 Aralık 2017'de yüklenici firmaların itirazını haklı bularak KİK'in kararını iptal etti. Böylece projenin önü açıldı. Başkan Kocaoğlu nisan ayındaki belediye meclis toplantısında, "KİK sabah akşam bizi 'KİK'liyor. Mahkemeyi kazandık, yer teslimi yapıldı, önümüzdeki ay hepinizi temel atma törenine bekliyoruz" dedi. Ardından şantiye sahasının girişine projenin bilgilendirme tabelası kondu. İşin başlama tarihi tabelada 16 Mart 2018 olarak belirtilmiş olsa da temel atma töreni KİK'in kararının üzerinden yaklaşık 9 ay sonra yani 25 Eylül'de ancak yapılabildi. Törende konuşan Başkan Kocaoğlu gecikmenin sorumlusu olarak KİK'i göstermesi kafa karıştırdı. Büyükşehir'in yaptığı ihaleyi KİK'in iptal ettiğini, yüklenici firmanın KİK'in kararını yargıya taşıyıp davayı kazandığını belirten Kocaoğlu, "Çoğu ihalemizde olduğu gibi KİK'in engelleyici olarak kullanıldığı İzmir'e has uygulamaların bir örneği de burada uygulandı" dedi.