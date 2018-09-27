Cihat Arslan sahaya indi

SPOR
Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 2 yıl aradan sonra Saffet Susic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Cihat Arslan takımın bayında ilk antrenmanına çıktı. Yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Akhisarspor ile geçtiğimiz gün 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Cihat Arslan ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma hareketleri ve yarı sahada çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı. Manisa
temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Öte yandan Cihat Arslan'ın 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğu Adanaspor'dan ayrılırken cebinden 350 bin lira taziminat ödediği ortaya çıktı.