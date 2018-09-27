Felçli getirildi yürüyerek çıktı

BUGÜN NELER OLDU

yasayan 45 yasındaki iç mimar Öztürk'ün nisan ayında ayaklarında uyusmalar basladı. Her geçen gün sikayetleri daha da artan, kollarında da uyusmalar baslayan Öztürk, yasadıgı rahatsızlıgı önemsemedi. Öztürk, haziran ayında felç geçirmesinin ardından vücudunun sag tarafını tamamen kullanamaz oldu. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Öztürk'e doktorlar omurilik tümörü teshisi koydu.Ameliyat için birçok hastaneye basvuran ama doktorların riskli oldugu için ameliyatına çok sıcak bakmadıgı Öztürk, son olarak Çigli Bölge Egitim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümüne müracaat etti. Op. Dr. Hakan Korkmaz tarafından yapılan 4 saatlik ameliyatla omuriligindeki 2 santimetrelik tümörü alınan Öztürk, tekerlekli sandalyeyle geldigi hastaneden yürüyerek çıkt. Askın Öztürk, "Hastaneye gelmeden önce yürüyemiyordum, felç olmusum. Ayagımı hiç hissetmiyorum, basıyorum bosa gidiyordu. Hocam huzurlu bir sekilde 'ben bu ameliyatı yaparım' dedi. Bana riskleri anlattı. Hocamın verdigi bir enerji ve güvenle ameliyata girdim. Ameliyattan sonra ayaklarımın ve ellerimin oynadıgını fark ettim" dedi. Op. Dr. Hakan Korkmaz, Öztürk'ün omuriligindeki tümörün çok hassas bir yerde oldugunu tespit ettiklerini, basarılı geçen ameliyatın ardından hastanın tekrar yürüyebildigini söyledi.