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Göztepe Konya’yı gözüne kestirdi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Göztepe Konya’yı gözüne kestirdi
SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken teknik direktör Bayram Bektaş rakiplerinden çekinmediklerini söyledi. Yeşil-beyazlıların iyi bir takım olduğunu anlatan Bektaş, "Konyaspor her maça iyi organiza olabilen bir takım. Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyoruz. Konyaspor'dan çekinmiyoruz. Arkamıza taraftar desteğini alıp kendi oyunumuzu yansıtınca inanılmaz bir motivasyona sahip oluyoruz. Yine iyi futbol ve sonuç bekliyoruz" diye konuştu. Bektaş, "Trabzonspor galibiyeti gösterdi ki Göztepe her sahada aynı şekilde oynayacak kapasitede. Kaybettiğimiz Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında öne geçebilecekkken kayıp yaşadık. Sadece pozisyonları değerlendirememiştik. İnanıyorum yakaladığımız bu seri sürecek" ifadelerini kullandı.
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Göztepe Konya’yı gözüne kestirdi
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