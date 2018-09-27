Hedef yeşil bir Balıkesir

Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, hedeflerinin, şu ana kadar 3 ilçede temelini attıkları Millet Bahçelerinin alanını, 1 milyon metrekareye çıkarmak olduğunu söyledi. Kafaoğlu, "Bu bahçeler hem bulunduğu yerin tarihini ve kültürünü yansıtacak hem de oranın florasını koruyacak" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde, partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı ve üzerinde hassasiyetle durduğu millet bahçelerinin bir bir temelleri atılırken, bazı iller işi sıkı tutuyor. Bunlardan biri de Balıkesir. Şu ana kadar İvrindi, Havran ve Savaştepe ilçelerinde Millet Bahçelerinin temeli atılırken, projelendirmesi tamamlanan Kepsut'ta da hazırlıklar son aşamaya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İvrindi'de 55 bin, Havran'da 25 bin, Savaştepe'de ise 20 bin metrekarelik millet bahçesinin temelinin atıldığını, projelendirmesi tamamlanan Kepsut Millet Bahçesi'nin ise yakın zamanda temelinin atılacağını söyledi. Millet bahçelerini yaparken özellikle eğitim kurumlarının yoğun olduğu bölgeleri tercih ettiklerini ifade eden Başkan Kafaoğlu, "Amacımız özellikle öğrencilerimizin bu bahçeleri kullanmalarını sağlamak. Buralarda oluşturacağımız atletizm pistlerinde, spor alanlarında inşallah dünya şampiyonları yetişecek" dedi. Balıkesir'de ilk Millet Bahçesi'nin temelinin İvrindi'de 55 bin metrekarelik bir alanda atıldığını anlatan Kafaoğlu, "Millet Bahçesi'nin hizmete açılması ile birlikte İvrindi'de merkez nüfus baz alındığında kişi başına düşen yeşil alan miktardı 8 metrekareye çıkacak. Amacımız daha yeşil, daha yaşanabilir, mutlu ve huzurlu bir Balıkesir inşa etmek" şeklinde konuştu. Hedeflerinin her ilçede en az bir Millet Bahçesi oluşturmak olduğunu belirten Zekai Kafaoğlu, şunları söyledi: "Amacımız Balıkesir'deki Millet Bahçesi alanlarını 1 milyon metrekareye çıkarmak. Bu bahçeler, yapıldığı yerin tarihini ve kültürünü de yansıtacak. Halkımız buralarda hem rahat bir nefes alırken, hem de adeta geçmişe yolculuk yapacak. Millet Bahçeleri aynı zamanda oranın doğal florasının korunduğu ve yaşatıldığı alanlar olacak. Millet Bahçeleri yapıldığı yerin değerini de artıracak." Neler olacak? MILLET
Parklarının içerisinde Kır Kahvesi, Mescit, Bay- Bayan-Engelli WC, Giriş Kontrol Ünitesi, Semt Spor Sahası, Sert Zemin İmalatları ve Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Alanı ve Oyun Grubu, Çocuk Oyun Eğitim Alanı, Açık Spor Alanı Ve Fitness Aletleri, Aydınlatma Elemanları, Piknik Masası, Bank, Çöp Kovası, Bisiklet Parkı ve Bisiklet Yolu, Alan Sınırlaması İçin Tel Çit, Çeşme ve Bulaşık Yıkama Yeri gibi argümanlar yer alacak.