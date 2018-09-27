İzmir’de voleybol şöleni yaşanacak

TÜRKIYE
Spor Yazarları (TSYD) İzmir
Şubesi bu yıl 4'üncüsü defa Allways TSYD Voleybol Turnuvası'nı gerçekleştiriyor. Turnuvada Arkasspor, Galatasaray, Afyon Bld Yüntaş ve Arhavi Bld mücadele edecek. 4. Always TSYD Voleybol Turnuvası'nda ilk maç 5 Ekim Cuma günü saat 15.00'te İkbal Afyon Bld Yüntaş- Arkaspor arasında oynanacak. Bu mücadelesinin ardından saat 17.00'de Arhavi Bld ile Galatasaray karşılaşacak. Turnuvada 6 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Arkaspor-Arhavi Bld, 17.00'de Galatasaray-İkbal Afyon Bld Yüntaş, 7 Ekim Pazar saat 14.00'te İkbal Afyon Bld Yüntaş- Arhavi Bld, 16.00'da Arkaspor- Galatasaray maçları oynanacak. Yeni sezon öncesi son ve en ciddi prova özelliği taşıyan turnuvada voleybolseverler, Atatürk Voleybol Salonu'nda tüm maçları ücretsiz olarak izleyebilecek.