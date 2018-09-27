Kimlikte sağ ehliyette ölü

Izmir'de yasayan Davut Sahin'in seyahat için gittigi Antalya
'dan Izmir'e dogru dönerken, Aydın otobanından yapılan bir trafik kontrolünde resmi kayıtlara göre ölü oldugunu ögrendi. Polise kimligini çıkararak sag oldugunu gösteren Sahin, neye ugradıgını sasırdı. Yasadıgı soku üzerinden atan Sahin durumun içinden çıkamayınca, olayı Cumhurbaskanlıgı Iletisim Merkezi'ne (CIMER) iletti. CIMER'in olaya kayıtsız kalmamasıyla sonucu Sahin, 'sag' olarak göründügü yeni ehliyetine kavustu. 20 GÜNDE ÇÖZÜLDÜ
Trafik kontrolü için durduruldugunu belirterek yasadıgı o anları anlatan Davut Sahin, "Yol uygulamasında emniyet birimleri ehliyetimi aldı. Orada 2013 yılından beri ehliyetimin vefat sebebiyle iptal oldugunu ögrendim. Seyahat dönüsü trafik sube ve nüfus müdürlükleri arasında gidip geldim. Isim hallolmadı. Ama daha sonra Karsıyaka Nüfus Müdürlügü, Konak Nüfus Müdürlügüne yazı yazdı. Bu arada ben de CIMER'e yazı yazdım. CIMER'den gelen yazı dogrultusunda Karsıyaka Nüfus Müdürlügü Ankara ile baglantılı olarak ölü kimligimi diri olarak gösterdiler ve itibariyle de ehliyetimi verdiler" dedi. Yasadıgı trajikomik olay sok oldugunu belirten Sahin, "Çok sasırdım. Ehliyetimin kayıtlı sayfasını bana gösterdiler. Bakıyorum T.C. kimlik numaram aynı. Anne baba adı, dogum yeri normal. Baktım mutlaka bir yerde yanlıslık vardır ama baktım hepsi dogru. Fotografa baktım en son, o da benim fotografım. Artık ikna oldum ve kesin bir yanlıslık oldugunu düsündüm. Söyledim 'bir yanlıslık var.' 'Yanlıslık yok, sen ölüsün' dediler. 'E ben karsınızdayım' dedim. Bu sefer arastırmaya basladılar ve yaklasık 40 dakika telefon görüsmesi yaptılar. Telefon görüsmelerinde sonra beni gönderdiler fakat daha sonra Izmir'e gelince 20 gün içinde olay çözüldü" dedi.