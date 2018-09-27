Müezzin ve imama saldıran 18 sanığa beraat

IZMIR'IN
Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) darbe girisiminin yasandıgı 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 kisinin yargılandıgı davada karar verildi. Izmir 2. Agır Ceza Mahkemesi'nde yapılan durusmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin o gece yasanan darbe girisimine destek vermediklerini, ideolojik olarak da FETÖ ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadıgını belirterek, beraatlerini istedi. Müdahil avukat Zeki Arıtürk ise sanıklar hakkındaki sikayetlerinin devam ettigini dile getirerek, "Yapanın yanına kar kalmayacak sekilde hukuka ve adalete uygun bir sekilde karar verilmesini istiyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 sanıgın "cebir ve siddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tesebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya tesebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.