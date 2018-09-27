Pakdemirli’den İzmir çıkarması

DÜN İzmir
'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, programı kapsamında ilk Bergama ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği, süt işleme tesisi ile seralarda inceleme yaptı. Pakdemirli, Süt Kardeşler Çiftliği ve Süt İşleme Tesisleri'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğini gezdi, bir buzağıya süt içirdi, tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Agrobay Seracılık'a ait seralarda incelemede bulunan Pakdemirli, şeker domates hasadı ve üretimiyle ilgili bilgi aldı. YANAN ALAN YEŞERECEK
Pakdemirli daha sonra İzmir'de 2016 yılından bu yana çıkan yangınlar sonrasında yapılan ağaçlandırma çalışmalarını helikopterle gezerek inceledi. Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, "Hiç bir şekilde yanmış olan orman alanlarının başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. "ZEYTİNDE BÜYÜMEMİZ LAZIM" TARIM
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde 2018-2019 zeytin rekolte tahminini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Zeytinde 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor. Bunun 423 bin tonunun sofralığa, 1 milyon 77 bin tonunun yağlığa ayrılacağı, bundan da 193 bin ton zeytinyağı çıkacağı varsayılıyor" dedi. Sofralık zeytinde Türkiye'nin İspanya'dan sonra dünyada ikinci, zeytinyağında ise dördüncü sırada olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Zeytin üretimi 600 binden 846 bin hektara gelmiş, bana soracak olursanız yeterli değil. Ben 20 senenin üzerinde bu işin içindeyim, daha hızlı büyümemiz lazım" diye konuştu. Zeytin ve zeytinyağı okur yazarlığını geliştirmek istediklerine dikkati çeken Pakdemirli, bunun yanında da tüketimi yükseltme hedeflerini vurguladı.