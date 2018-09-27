Şeytan’dan Fair Play teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası maçında Pendikspor'un 2-1 kazanarak Altınordu'yu elediği maçın 82. dakikasında kafasına darbe alan Kerim Alıcı, travma geçirip hastaneye kaldırıldı. O dakikada 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanan Altınordu, sahada 10 kişi kaldı. Ancak Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, fair-play örneği göstererek 3 oyuncu değiştirme hakkı bitmesine rağmen kendi oyuncusu Ahmet Yazar'ı oyundan aldı. Böylelikle maçın son 8 dakikasını iki takım da 10'ar kişi tamamladı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yapılan bu davranışın tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyleyip meslektaşına teşekkür etti.Eroğlu, "Futboldun doğasında kazanmak veya kaybetmek var. Hepsi unutulur gider. Ancak bu tarz davranışlar, maçın sonucunun önüne geçerek tüm ülkemize örnek olur. Pendiksporlu futbolcular ve meslektaşım Sinan Yücer, bu açıdan çok güzel örnekler verdi. Kendilerine teşekkür eder, bu tarz hareketlerin ülkemiz geneline yayılmasını dileriz" diye konuştu.