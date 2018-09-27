Yılın en karlı emlak fuarı

İZMIR
Property Expo/İzmir
Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Elit Fuarcılık organizasyonu ile 27-30 Eylül tarihleri arasında, Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Fuarda 110 firma, yurt içi ve yurt dışından gelecek olan binlerce yatırımcı ve ziyaretçiye 500'ün üzerindeki projelerini sergilerken, fuar ziyaretçileri ise avantajlı ve uygun fiyatlarla konut kampanyalarından yararlanma imkânını bulacak. Fuar aynı zamanda önemli etkinliklere de sahne olacak. 4 gün boyunca birçok panel ve söyleşiye sahne olacak fuarın resmi açılış töreni bugün, saat 14:00'te Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Fuar, saat 11:00 ile 19:00 arasında ise ziyaretçiler tarafından gezilebilecek. Fuar süresince katılımcıların çok büyük avantajlarla birbirinden güzel projelerde konut sahibi olma imkânı yakalayacaklarını belirten Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, "Fuarımıza 110 firma, 500'ün üzerinde projeyle katılım sağlayacak. Bu firmalar kampanya ve fiyatlar noktasında birbirleri ile yarışacaklar" diye konuştu.