10 numara olacağız

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifa etmesinin adından göreve gelen Zekai Kafaoğlu, İzmir
'de medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda Türkiye'de 22 ada ile en çok adası olan kentin Balıkesir olduğunu, sorumluluk alanlarında 1 milyon 200 bin nüfus ve 20 ilçe bulunduğunu, yaz aylarında, özellikle son Kurban Bayramı'nda nüfusun 1.5 milyonu aştığını anlattı. Kafaoğlu, "Kırsal mahallelerimiz hizmet alanında çok mahrumdu. Coğrafi alanı büyük olduğu için Özel İdare yetişemiyordu. Bütünşehir olunca o bölgeler de yatırımla tanışmış oldu. 4 yıldır ciddi mesafe aldık. Bizim bir ikinci 5 yıla daha ihtiyacımız var. O zaman yıldızı parlayan il olacak, plakası gibi 10 numara il olacak. Hedeflerimiz, plakası gibi Türkiye'de 10 numara il olmak" ifadelerini kullandı. SU FIYATLARINI INDIRDIK
Belediyecilikte trendlerin değiştiğini belirten Kafaoğlu, "90'lı yollarda ideolojik belediyecilik vardı. Türkiye, AK Parti ile hizmet ve sosyal belediyeciliği tanıdı. Gönül belediyeciliği seferberliği olacak. Gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz. 'Hizmetkârlık yapamam' diyen belediye başkanlığına aday olmasın. Geldiğimiz zaman anket yaptırdık, en büyük sorunun su fiyatlarından kaynaklandığını gördük. Büyükşehir olduğu için kırsal kesimdeki vatandaşlarımız yüksek su faturalarıyla tanıştı. Ciddi sıkıntı vardı. Su fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptık. Şehir merkezinde yüzde 25, kırsala mahallelerde yüzde 50 indirim yaptık" dedi. İTTIFAK SINERJI SAĞLAR
52 ayrı noktada yol çalışmaları olduğunu ama kentin coğrafyasının çok büyük olmasından dolayı bunun yeteri kadar görülmediğini ancak hizmete devam ettiklerini ifade eden Başkan Kafaoğlu, "Millet bahçelerinin temellerini atıyoruz. Hedefimiz insanları mutlu ve huzurlu yapmak. Belediye binasındaki sloganı değiştirdik. Daha önce 'Benim şehrim Balıkesir' yazıyordu. Şimdi 'Mutlu ve huzurlu kent Balıkesir' yazıyor. Balıkesir üç ayrı sacayağı üzerinde duruyor. Birincisi tarım ve hayvancılık, ikincisi sanayi, üçüncüsü turizm. Balıkesir'in geleceği çok parlak, müthiş bir talep var. Son iki yılda gayrimenkulde fiyat artışında ilk sırada yer alıyoruz. Taşı toprağı altın oldu. Gittiğim köylerde topraklarını ucuza satmamalarını tavsiye ediyorum" dedi. Yerel seçimler hakkında soruya yanıt veren Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir'deki 14 ilçe bizde, 5 ilçe CHP'de, 1 ilçe MHP'de. 24 Haziran seçimlerine göre 2 ilçemizi daha alıyoruz. Bütün ilçelerimizi almayı hedefledik. Bugüne kadar hiç alamadığımız ilçe Ayvalık. Onu da Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sinerjiyle alacağız. 20 artı 1 yapmayı hedefliyoruz. İttifaklar bize katkı, enerji, sinerji sağlar, olumsuz bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.