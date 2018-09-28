3 boyutlu yaya geçidi

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Pamukkale İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler için, okulun arkasındaki 1891/2 Sokak'a, Pamukkale Belediyesi tarafından 3 boyutlu geçit yapıldı. Araçların yoğun olarak kullandığı sokaktan öğrencilerin de okul giriş- çıkışlarında güvenli olarak karşıya geçebilmeleri için yapılan yolda, 3 boyutlu geçit araç sürücülerinin dikkatini çekiyor ve yavaşlamak zorunda kalıyor. Yolda kasis var görünümünü sağlayan 3 boyutlu geçitten öğrencilerde böylelikle güvenli şekilde karşıya geçebiliyor. Pamukkale Belediyesi'nin diğer okul önlerinde de uygulamanın benzerlerini yapacağı öğrenildi.Okulda 5 sınıf öğrencisi Arda Karaçay, daha önce yolda karşıya geçerken korktukları ancak 3 boyutlu yaya geçidinin yapılmasının ardından güvenli şekilde geçtiklerini söyledi. Aynı okulda 6. Sınıf öğrencisi olan Meryem Güler, geçidin sürücülerin dikkatini çektiğini ve korkmadan karşıya geçtiklerini söyledi.