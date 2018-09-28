Akgedik’te yeni bir yaşam alanı Yunusemre Belediyesi’nin, TOKİ ile ortaklaşa yaptığı Akgedik Yunuskent Projesi’nde yaşam başladı. 5 bin 500 konutluk projenin ilk etabında hak sahipleri evlerine taşındı

Giriş Tarihi: 28.9.2018