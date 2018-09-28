Akgedik’te yeni bir yaşam alanı

ANAHTARLAR VERILDI DAR
ve orta gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için yola çıkan Yunusemre Belediyesi, TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin bin 101 konutluk ilk etabı tamamlanarak hak sahiplerine evleri ve dükkanları teslim edildi. Bölgede yaşam başlarken, yeni yaşam alanı olması dolayısıyla yaşanan sıkıntılar da hızla gideriliyor. Evlerine taşınan hak sahipleri bu projede emeği olan herkese teşekkür etti. BIRCANCÜNEYT DUMAN:
7 yıldır kirada oturuyorduk. Çok mutluyuz. Geçtiğimiz hafta taşındık. Manisa
gibi bir yerde ev sahibi olmak zor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere herkesten Allah razı olsun. MUSTAFA AKA:
Eve taşınalı bir ay oldu. Mutluyuz, memnunuz. Şu an için kendi aracımızla şehre gidip geliyoruz. Burasının kısa süre içerisinde daha da gelişeceğine inanıyorum. AHMET TAKUR:
Kendi evimize taşındığımız için mutluyuz. Ufak tefek sorunlar var. Onlar da tamamlanıyor. Ulaşımda bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolmuş saatlerinin bir saatten yarım saate düşürülmesi daha iyi olacaktır. Tabi yaşam alanı yeni olduğu için sorunlar da zamanla aşılacaktır. EMINE GÜNAY:
Buraya taşınalı 2 ay oldu. Seneler sonra evim oldu. Gerek site yönetimi gerekse firma yetkilileri yardımcı oluyor. MEHMET AKDENIZ:
Konut fiyatları yüksek. Kiralar almış başını gidiyor. Ufak tefek sıkıntılarımız var. O kadar olacak. Burası yeni bir yerleşim alanı. Bu sorunlar da aşama aşama çözülüyor.