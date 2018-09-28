Alevleri birlikte söndürüyorlar

İzmir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıl önce görev yapmaya başlayan Arif Evci, 2012 yılından bu yana itfaiyede farklı istasyonlarda çalışan Arzu Akar ile itfaiyecilerden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği "tulumbacılar" adlı oyunda tanıştı. Oyunda rol gereği birbirine aşık olan çift, kısa sürede gerçek hayatlarında da birliktelik yaşamaya başladı. Evci, tiyatro eğitimi aldığı Konak'taki kültür merkezine itfaiye aracıyla giderek Arzu Akar'a evlenme teklif etti. Dünya evine nisan ayında giren Evci çiftinin gelin arabası ise yıllarca yangından yangına koştukları itfaiye aracı oldu. Zorlu mesleklerindeki birlikteliklerini hayatı paylaşarak perçinleyen çift, farklı istasyonlarda mesai yapsalar da gün içinde yaşanan yangınlarda sık sık bir araya gelip alevlere müdahale ediyor. İŞ YERINDE AMIRİ
Eşine hayran olduğunu ve mesleğe ilişkin birçok şeyi ondan öğrendiğini dile getiren Arzu Akar Evci, "Arabada duman kokusu duyunca birimize bakıp 'Ot yangını var' diyoruz. Bunları yaşayabilmek, aynı anda aynı tepkileri vermek çok güzel bir duygu" dedi. İş yerinde profesyonel davrandıklarını belirten Evci, "Artık yangında Arfi Evci eşim değil, çavuşum oluyor. Arif Evci ise eşiyle yıllarca farklı istasyonlarda çalışmalarına rağmen geçen sene tiyatro sahnesinde tanıştıklarını, o andan itibaren hayatının değişmeye başladığını ifade etti. Eşine ilk görüşte aşık olduğunu belirten Evci, "Bir itfaiyeci olarak mesleğimize uygun şekilde evlenme teklifinde bulundum, onun için sürpriz oldu çünkü itfaiyeci olmak onu gerektiriyor. Bizim hayatımızda 1 saniye ile 10 saniye arasında her şey değişir. İtfaiyecilik mesleği bir aşktır." değerlendirmesinde bulundu. İtfaiye aracına bindiklerinde tamamen çevre faktörlerinden arındıklarını kaydeden Arif Evci, "Aklım eşimde kalırsa hata yapabilirim. Ancak eşim de işini profesyonelce yaptığı için onun rahatlığı var" dedi.