Babadağ’a yeni meydan

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Babadağ ilçesinde yapımı devam eden meydan projesini inceledi. Başkan Osman Zolan'a Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçmaz ve beraberindekiler eşlik etti. Babadağ'a daha önce bir meydan sözü verdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Burayı Gündoğdu Mahallemizdeki mal sahiplerinden de kamulaştırarak 3-4 kat büyütme noktasında bir proje gerçekleştirdik" dedi. Meydanın özellikle Babadağ turizmine canlılık katması anlamında güzel bir proje olduğuna işaret eden Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Babadağ'da tüm mahallelerimiz baştan aşağı yenilendi; ilçemiz asfaltlarıyla, yollarıyla, kilit parke taşlarıyla birçok hizmet almaya devam ediyor. İnşallah bu meydan da bittiğinde Babadağ farklı bir boyuta geçecek."