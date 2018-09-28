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Cezaevinde çalışarak üniversiteyi kazandı

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Cezaevinde çalışarak üniversiteyi kazandı
MANISA'NIN Salihli İlçesi'ndeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan H.T. (40), sözel puan türünde, 449.76085 puanla Türkiye 821'incisi oldu. Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak eğitimini tamamlayacak. Bu başarıyı elde edeceğine ihtimal vermediğini belirten H.T, "Cezaevinde oldukça donanımlı bir kütüphane mevcut. Bu kütüphaneden örgün öğretime devam etmek isteyen tüm hükümlüler, dilediği kadar faydalanabiliyor. Kütüphanenin sorumlusuyum. Bunlardan çok faydalandım. Gerek elimizdeki kitaplardan, gerekse dışarıdan temin ettiğimiz kitaplar sayesinde, buradaki herkes eğitimine kolaylıkla devam edebiliyor" dedi.
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Cezaevinde çalışarak üniversiteyi kazandı
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