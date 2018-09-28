Cezaevinde çalışarak üniversiteyi kazandı

MANISA'NIN
Salihli İlçesi'ndeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan H.T. (40), sözel puan türünde, 449.76085 puanla Türkiye 821'incisi oldu. Manisa
Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak eğitimini tamamlayacak. Bu başarıyı elde edeceğine ihtimal vermediğini belirten H.T, "Cezaevinde oldukça donanımlı bir kütüphane mevcut. Bu kütüphaneden örgün öğretime devam etmek isteyen tüm hükümlüler, dilediği kadar faydalanabiliyor. Kütüphanenin sorumlusuyum. Bunlardan çok faydalandım. Gerek elimizdeki kitaplardan, gerekse dışarıdan temin ettiğimiz kitaplar sayesinde, buradaki herkes eğitimine kolaylıkla devam edebiliyor" dedi.