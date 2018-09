Down sendromlular için obezite projesi

BUGÜN NELER OLDU

sendromlu bireylerde, genetik yapıları ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle çağımızın hastalığı obeziteye daha sık rastlanıyor. Bu sebeple İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Down Sendromu Derneği işbirliği yaptı ve 'Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Beslenme' projesi geliştirdi. Buna göre, İzmir ve çevresinde yaşayan Down sendromlu bireyler ve aileleriyle birebir görüşmeler yapıldı. Down sendromlularda obezite görülme sıklığı oranının yüzde 70'lere vardığı gözlemlenince, obezite sorunu yaşayan gençler ve aileleri Bayraklı'da bulunan Saime İsmet Şen Sağlık Kompleksi Obezite Danışma Birimine yönlendirildi. Şimdiye dek 15 genç ve ailesi, burada kendileriyle yakından ilgilenen diyetisyen Pınar Dellal gözetiminde keyifle zayıflıyor.İzmir İl Sağlık Müdürür Bediha Salnur, "Down sendromlu bireylerimiz, genetik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları bakımından obeziteye eğilimli oluyorlar. Bu sebeple öncelikle, İzmir'deki Down sendromlu çocuklarımızın aileleriyle bir görüşme yapıldı. Yüzde 30'dan yüzde 70'lere varan bir oranda obezite tespit ettik. Bayraklı'daki Obezite Danışma Birimi'ni down sendromlu bireylerimize özel kıldık. Çocuğunuzun beslenme alışkanlığında yanlış varsa gelin hem diyetisyenimizle, hem uzman arkadaşlarımızla birlikte bunu sağlıklı bir beslenme alışkanlığına dönüştürelim" dedi.