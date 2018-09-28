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Down sendromlular için obezite projesi

İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Down Sendromlular Derneği obezite ile mücadele için harekete geçti. Obezite sorunu olanlar diyetisyen gözetiminde zayıflıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Down sendromlular için obezite projesi
DOWN sendromlu bireylerde, genetik yapıları ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle çağımızın hastalığı obeziteye daha sık rastlanıyor. Bu sebeple İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Down Sendromu Derneği işbirliği yaptı ve 'Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Beslenme' projesi geliştirdi. Buna göre, İzmir ve çevresinde yaşayan Down sendromlu bireyler ve aileleriyle birebir görüşmeler yapıldı. Down sendromlularda obezite görülme sıklığı oranının yüzde 70'lere vardığı gözlemlenince, obezite sorunu yaşayan gençler ve aileleri Bayraklı'da bulunan Saime İsmet Şen Sağlık Kompleksi Obezite Danışma Birimine yönlendirildi. Şimdiye dek 15 genç ve ailesi, burada kendileriyle yakından ilgilenen diyetisyen Pınar Dellal gözetiminde keyifle zayıflıyor.

TAHSIS EDILDI
İzmir İl Sağlık Müdürür Bediha Salnur, "Down sendromlu bireylerimiz, genetik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları bakımından obeziteye eğilimli oluyorlar. Bu sebeple öncelikle, İzmir'deki Down sendromlu çocuklarımızın aileleriyle bir görüşme yapıldı. Yüzde 30'dan yüzde 70'lere varan bir oranda obezite tespit ettik. Bayraklı'daki Obezite Danışma Birimi'ni down sendromlu bireylerimize özel kıldık. Çocuğunuzun beslenme alışkanlığında yanlış varsa gelin hem diyetisyenimizle, hem uzman arkadaşlarımızla birlikte bunu sağlıklı bir beslenme alışkanlığına dönüştürelim" dedi.
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Down sendromlular için obezite projesi
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