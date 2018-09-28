Ege’de Medicane Kasırgası bekleniyor

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değişikliği nedeniyle İtalya'nın güneyinde etkili olması beklenen 'Medicane Kasırgası'nın, pazar akşamı ya da pazartesi sabahı erken saatlerde, İzmir
'e gelmesinin bekleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, saatteki hızı 180 kilometre öngörülen kasırganın, gücünü Yunanistan kıyılarında yitirdikten sonra pazar gecesi ya da pasartesi sabahı Türkiye'ye gelebileceğini ve saatte 75-80 kilometre hızla Ege kıyılarını etkileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Öte yandan İzmir genelindeki şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirdi.