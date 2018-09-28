Göztepe’den evinde Konya’ya geçit yok

Süper Lig'de pazar günü Göztepe, evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor'a son olarak 1987-1988 sezonunda Alsancak Stadı'nda 2-1 kaybeden Göztepe, ardından 4 karşılaşmayı kazanıp 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, son 4 randevuda Göztepe'ye İzmir
'de gol dahi atamadı. Sarı-kırmızılılar 1995-1996'da 1'inci Lig'de Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. 2000-2001 sezonunda yine 1'inci Lig'de kozlarını paylaşan iki takımın İzmir'deki mücadelesinde Göztepe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Göztepe ve Konyaspor, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında yine 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe 2011-12'deki maçı 1-0 kazanırken, diğer sezon yeşil-beyazlılarla golsüz berabere kaldı. Geçen sezon Bornova Stadı'ndaki karşılaşmada gülen taraf yine Göztepe oldu. Konyaspor'u Jahovic'in golüyle 1-0 deviren İzmir ekibi geleneğini bozmadı. Maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de Gabon Milli Takımı'nda sakatlanan ve 2 hafta forma giyemeyen orta saha oyuncusu Poko tamamen iyileşti. Sol ayak bileğinden sorun yaşayan Cikalleshi'nin ise tedavisi sürüyor. JAHOVIC CEZALI
Göztepe'nin eski yıldızı Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynadığı Yeni Amasyaspor maçında direkt kırmızı kart gördü. Jahovic, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.