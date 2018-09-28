İzmirli iki yılda suya yüzde 30 zam gördü

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan vatandaşların aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla içme suyunda zam yerine indirime giderken İzmir
Büyükşehir Belediyesi tam tersini yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda içme suyunda yüzde 17 indirime gitme kararı aldı. Ankaralıları sevindiren haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna duyurdu. Tuna, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada 'Belediye Meclisimiz, su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapılmasını tüm partilerin oy birliği ile kabul etti. 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirttiğimiz su indirimi tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı indirim kararı başkentte yaşayan vatandaşları sevindirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi ise son iki yılda içme suyuna yaptığı 4 zamla adeta zam rekoru kırdı. 2017 yılında içme suyunda toplamda yüzde 15 artışa giden Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında da zam furyasına devam etti. 2018'in başında içme suyuna yüzde 10 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda ikinci zammı Ağustos ayında gerçekleştirdi. İZSU Genel Kurulunda da görüşülüp karara bağlanan önerge ile birlikte 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere içme suyuna yüzde 5 daha zam geldi. Böylece yıl içinde yapılan toplam zam miktarı yüzde 15'i bulmuş oldu. Son iki yılda yapılan zam orası ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. BELEDIYECILIK FARKI
2018'de art arda yapılan iki zammın ardından bir önceki yıla göre içme suyunun fiyatı konutlarda ton başına 65 kuruş arttı. Buna göre 2017'de konutlarda 0-20 metreküp suya ton başına 4 lira 16 kuruş ödeyen İzmirliler 2018'de art arda yapılan zamlarla ton başına 4 lira 81 kuruş ödemeye başladı. İçme suyuna yapılan zamlara bir de kanunun öngördüğü tavan değer üzerinden hesaplanıp kabul edilen katı atık bedelleri eklenince vatandaş tükettiği suyun neredeyse iki üç katı daha fazla fatura ödemeye başladı. İçme suyuna art arda yapılan zamlardan bunalan İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi'ne zam yapacağına içme suyunun fiyatını düşür çağrısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin içme suyuna yaptığı zamlara gerekçe olarak İZSU yatırımlarını gösterdiğini belirten vatandaşlar; "Hem yatırımları gerekçe göstererek suya zam yapıyorlar hem de körfeze kanalizasyon basarak çevreyi kirletiyorlar. Sonra da kokunun kaynağını bulamadık araştırıyoruz diyorlar" diyerek yaşananlara isyan etti. Vatandaşlar yapılan zamların geri alınmasını içme suyunda indirime gidilmesini istedi. Geçtiğimiz yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi içme suyuna yüzde 15 zam yaparken AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi içme suyunda yüzde 47'ye varan indirime gitmişti. İndirimler Balıkesir ile sınırlı kalmamış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 2018 yılı için içme suyunda yüzde 5'lik indirim kararı almıştı. Bursa suyun metreküp fiyatında yüzde 10 indirime giderken Denizli Büyükşehir Belediyesi ise içme suyuna zam yapmama kararını açıklamıştı.