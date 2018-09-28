Kapı kapı dolaşın, sıkmadık el bırakmayın

TARIM
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki günkü son programında AK Parti Gaziemir Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Yaklaşan yerel seçimin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bu seçimde alacağımız neticedeki en ufak bir zafiyet, başkanlık sistemin tekrar tartışmaya açacak, bunu unutmayın. O yüzden bizim kapı kapı dolaşmamız, herkese bu işin devamını anlatmamız lazım"dedi. AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Nazmi Yılmaz, hazırladıkları projelerin hayata geçmesiyle Gaziemir'i güçlü adımlarla geleceğe taşıyacaklarını söyledi. AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül ise kişilere bağı siyaset yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Yerel seçim öncesinde yapacakları kamuoyu yoklamaları, istişareler ve çok sayıda yöntemin ışığında adaylarını belirleyeceklerini dile getiren İl Başkanı Şengül, belirlenen kişilerin arkasında teşkilatın duracağını ifade etti.