Pedallar UNESCO kentleri arasında çevrilecek

İZMIR'DE
düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nda amatör sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selçuk'taki Efes Antik Kenti'nden Bergama'ya kadar pedal çevirecek. Selçuk'ta yarın yapılacak tören ile başlayacak turda 300 bisikletli ilk gün 100 kilometre pedal çevirerek Karşıyaka'ya ulaşacak. Sporcular, ikinci gün Karşıyaka'dan hareket ederek Bergama Kızıl Avlu'da turu tamamlayacak. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, organizasyonun farklı açılardan birçok önemi bulunduğunu belirterek, "Öncelikle iki dünya mirası arasında düzenlenen bu proje iki dünya mirasına, İzmir
'in UNESCO etiketli iki ilçesine dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra bisiklet sporunun tanıtılması açısından da önem taşıyor. 8 bin 500 yıllık tarihi bir geçmişe sahibiz. Böylesine değerli toprakların hakkını vermeliyiz" dedi. İzmir'in iki UNESCO etiketine sahip kenti arasında bisiklet kullanmak isteyen sporcuların etaba katılımları için Ege Orman Vakfına 40 lira bağış yapması gerekiyor.