Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tire polisi her yerde Pınar’ı arıyor

Tire polisi her yerde Pınar’ı arıyor

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
Tire polisi her yerde Pınar’ı arıyor
İZMIR'DE lise öğrencisi 15 yaşındaki Pınar Ezgi'den iki gündür haber alınamıyor. Pınar Ezgi'nin bulunması için Tire polisi detaylı çalışma başlattı. Genç kızın bulunmasının an meselesi olduğu bildirildi. Lisesi öğrencisi Pınar Ezgi, geçen pazartesi günü, Bahçekahve Mahallesi'nde yaşayan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kaldı. Salı sabahı dedesinin yanından okula gitmek üzere saat 08.00'da ayrılan Pınar Ezgi'den bir daha haber alınamadı. Okuluna gitmediği anlaşılan ve cep telefonu ile de ulaşılamayan Pınar Ezgi'nin başına bir şey gelmesinden korkan babası çiftçi Selim Ezgi, güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kayıp olan Pınar Ezgi'nin bulunması için Tire İlçe Müdür Hasan Özge'nin talimatıyla çalışma başlattı. Kızından gelecek haberi bekleyen baba Selim Ezgi, "Nerede olduğu konusunda bilgimiz yok. Polisten gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Buradan kızıma sesleniyorum. Kesinlikle korkmasın. Çekinmeden evine gelebilir. Kızımı görenler ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ya da 0536 971 50 03 numaralı telefondan bana ulaşabilir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tire polisi her yerde Pınar’ı arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN