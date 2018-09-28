Tire polisi her yerde Pınar’ı arıyor

BUGÜN NELER OLDU

lise öğrencisi 15 yaşındaki Pınar Ezgi'den iki gündür haber alınamıyor. Pınar Ezgi'nin bulunması için Tire polisi detaylı çalışma başlattı. Genç kızın bulunmasının an meselesi olduğu bildirildi. Lisesi öğrencisi Pınar Ezgi, geçen pazartesi günü, Bahçekahve Mahallesi'nde yaşayan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kaldı. Salı sabahı dedesinin yanından okula gitmek üzere saat 08.00'da ayrılan Pınar Ezgi'den bir daha haber alınamadı. Okuluna gitmediği anlaşılan ve cep telefonu ile de ulaşılamayan Pınar Ezgi'nin başına bir şey gelmesinden korkan babası çiftçi Selim Ezgi, güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kayıp olan Pınar Ezgi'nin bulunması için Tire İlçe Müdür Hasan Özge'nin talimatıyla çalışma başlattı. Kızından gelecek haberi bekleyen baba Selim Ezgi, "Nerede olduğu konusunda bilgimiz yok. Polisten gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Buradan kızıma sesleniyorum. Kesinlikle korkmasın. Çekinmeden evine gelebilir. Kızımı görenler ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ya da 0536 971 50 03 numaralı telefondan bana ulaşabilir" dedi.