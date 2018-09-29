15 Temmuz’u her genç araştırmalı

BUGÜN NELER OLDU

Izmir'in Kemalpasa ilçesinde, Sehit Halil Kantarcı Anadolu Imam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü programına katılan AK Parti Izmir Milletvekili Yasar Kırkpınar, 15 Temmuz hain darbe ve isgal girisiminin bugüne kadar ülkede yasanan darbe girisimi ile benzerlik göstermedigini belirtti. Kırkpınar, burada yaptıgı açıklamada, "Cumhurbaskanımızın liderliginde dünyada söz sahibi olan ülkemiz, 15 Temmuz hain darbe ve isgal girisimi ile karsı karsıya kalmıstır. Türk milleti ülkesine ve liderine olan sahibiyet duygusuyla vatanını ve namusunu korumak için adeta sehadete kosmustur. Böyle bir milletin ferdi olmak bizim için büyük bir onur ve gururdur" dedi. 15 Temmuzların unutulmaması ve unutturulmaması gerektigini belirten Kırkpınar "Bizim 15 Temmuzları, 27 Mayısları unutturmamamız ve bir daha yasanmaması için elimizden gelen tüm gayretleri göstermemiz gerekiyor. 15 Temmuz bir darbe girisimi degildir. 15 Temmuz hain FETÖ ve dıs mihrakların ülkemizi isgal girisimidir. 15 Temmuz'da FETÖ ve onun destekçisi olan dıs güçler tarafından yapılan girisim bugüne kadar yapılan onlarca darbe girisiminin hiçbir ile benzerlik göstermemektedir. 15 Temmuz hain darbe ve isgal girisiminin ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerde iktisadi, siyasi ve sosyal açıdan degerlendirilmesi, incelenmesi ve sonuçlarının da tarafsız bir sekilde tüm dünya ile paylasılması gerekiyor. Bugün dünya gündeminde olan ve üniversitelerde konusulan, degerlendirilen hiçbir konunun 15 Temmuz olayı kadar önemli oldugunu düsünmüyorum. Türk milleti olarak 15 Temmuz olayını her daim sıcak tutmamız ve bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor" seklinde konustu. Kırkpınar, daha sonra 15 Temmuz sehidi Halil Kantarcı'nın programa katılan babası Ali Kantarcı'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayragını öperek hediye etti. Program, 15 Temmuz konulu yarısmalarda dereceye giren ögrencilere hediyelerin takdimi ile son buldu.