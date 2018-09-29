2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI MANISA'DA
tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa
İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yürütülen 2018 arkeolojik kazıları tamamlandı. MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığındaki kazı ekibi, Aigai Tiyatrosu'nun toprak altında kalan 2 bin 200 yıllık vomitoriumunu gün ışığına çıkardı. Sezgin, 2004'te başlayan kazılarda kentin sosyal yaşamı hakkında önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi. ÇOK ÖZEL BIR YAPI BULDUKLARI
yapıyı milattan önce 2. yüzyıla tarihlendirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 3 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki yapının, yaklaşık 6 bin 600 kişi kapasiteli tiyatronun doğusunda bulunan antik yoldan gelen seyircileri, tiyatronun içerisine ulaştırmak için tonozlu bir koridor şeklinde inşa edildiği söyledi. Roma döneminde kentteki nüfusun artmasıyla beraber böyle bir bina inşa etme ihtiyacı duyulmuş. Bu çok özel işlevsel bir yapı. Tiyatronun yapımından 200 yıl sonra inşa edilmiş" diye konuştu.