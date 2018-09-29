Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri 2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu

2 bin 200 yıllık tiyatro girişi bulundu Aigai Antik Kenti’nde 2 bin 200 yıllık tiyatro girişi gün ışığına çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Sezgin, “Bu çok özel işlevsel bir yapı. Tiyatronun yapımından 200 yıl sonra inşa edilmiş” dedi

Giriş Tarihi: 29.9.2018