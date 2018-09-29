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Akhisarspor seri peşinde

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Akhisarspor seri peşinde
SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta son şampiyon Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek alan Akhisarspor, bugün Saffet Susic'le yolların ayrılmasıyla 2 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine dönen Cihat Arslan yönetimindeki ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da start alacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği 90 dakikayı BeINSports 2 yayınlayacak. Akigo'da ligde 4 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı golcü Seleznyov'un cezası biterken Portekizli sağ bek Lopes de iyileşti. Dizinde sakatlık meydana gelen Serginho'nun ise forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon ilk 6 maçı yalnız Galatasaray galibiyetiyle geçen yeşil-siyahlı ekip, 5 puanla alt sıralardan kurtulma yarışı veriyor. Akhisar, şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 maçtan da puan alamadı. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Galatasaray galibiyeti takıma önemli bir moral ve özgüven kazandırdı. Galip gelmek istiyoruz" dedi.
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Akhisarspor seri peşinde
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