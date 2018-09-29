Balonlar, Pamukkale’yi uçuracak

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Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Sıcak hava balon taşımacılığının Denizli
-Pamukkale, Burdur-Bucak, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara- Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği tespit edildi. Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, Denizli ile birlikte 9 kentte daha balon uçuşlarının yaygınlaştırılması amacıyla aldığı kararı değerlendirdi. Şen, "Bölgemize şu anda gelen 2 milyon 200 bin ziyaretçi sayısının balon turlarının etkisi ile 3 milyon rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyoruz" dedi. Şen, "Kapadokya bölgesinden sonra Türkiye'de balon turlarının en fazla rağbet gördüğü yer Pamukkale olacak. Kapadokya bölgesinde günde 2 defa uçuş yapılabiliyor. Bölgemizde ise günde 4 defa uçuş yapılabilme imkanı var. Bu da Pamukkale bölgesini daha cazip kılacak" diye konuştu.