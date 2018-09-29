Bebeğiyle hırsızlık yapan çift yakalandı

İzmir
'de 19 Eylül'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda müşteki Oğuz Hoşder'e ait Bostanlı'daki eve kapı kilidi röntgen filmiyle açılarak girildi. Zanlılar evden 3 bin lira nakit para, ziynet eşyaları, bir şişe viski, 3 adet güneş gözlüğü ve fotoğraf makinesi çaldı. 22 Eylül'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda ise Ömer Sayın'a ait Karşıyaka'daki eve aynı yöntemle giren hırsızlık çetesi 2 şişe viski ile 350 lira para aldı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 yaşındaki Pınar Aycık ile akrabası 25 yaşındaki Hanım Aycık'ın Bostanlı'daki hırsızlık olayını kiralık bir araçla gerçekleştirdiğini tespit etti. Aracın akrabaları Can Aycık tarafından kiralandığı belirlendi. Zanlıların hırsızlık için Ödemiş'ten İzmir kent merkezine geldiği tespit edildi. 28 yaşındaki zanlı Veli Aycık nefes kesen kovalamaca sonucu Karşıyaka'da yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan 3 zanlının yakalanmasına yönelik detaylı araştırma yaptı. Yakalanan Veli Aycık'ın eşi Hanım Aycık ile 18 yaşındaki Pınar Aycık ve 20 yaşındaki eşi Can Aycık Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibat kurularak kıskıvrak yakalandı. POLISLER BILE ŞAŞIRDI
Zanlılardan 18 yaşındaki Pınar Aycık'ın hamileyken ve doğumdan sonra da 21 günlük bebeği ile hırsızlık yapması polisleri bile şaşırttı. Ayrıca yapılan detaylı araştırmada zanlıların 21 Eylül'de saat 14.50 sıralarında Menemen Asarlık'ta müşteki Şule Bilgin'e ait eve, 31 Temmuz'da Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde müşteki Fatma Demir'e ait eve girdikleri tespit edildi. Çiftlerin birbirleriyle aynı zamanda akraba oldukları öğrenildi. 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.